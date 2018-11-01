"Напугали ежей голым задом!" - Турчинов о санкциях РФ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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"Информация о применении Россией санкций против Украины застала меня на военном полигоне на юге нашей страны рядом с Автономной Республикой Крым, где проходят масштабные военные учения противовоздушной обороны, - сказал Турчинов. - Я думаю, есть только один возможный комментарий касательно этих российских санкций - напугали ежей голым задом. Точка".

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Сегодня РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России.

Со списком украинских граждан, попавших под санкции РФ, можно ознакомиться по ссылке.