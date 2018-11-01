Столичные полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве консьержки. ВИДЕО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Сообщается, что 5 июля 2018 года в Деснянском районе Киева на улице Лисковской в комнате консьержа обнаружили труп женщины. По данному факту начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"За совершение уголовного преступления разыскивается неустановленный мужчина в возрасте около 55-60 лет, крепкого телосложения, рост 170-175 см, седые волосы, короткая стрижка, может представляться чужим именем и предоставлять поддельные документы с собственным фотоснимком. Подозреваемый может устраиваться на работу дворником, приемщиком вторичного сырья, консьержем или разнорабочим. Если у вас есть какие-либо информацию о месте пребывания разыскиваемого лица, просим сообщить работников полиции по следующим номерам: (063) 741-73-36, (067) 406-34-45, (067) 445-93-31 или звонить на 102", - отметили в столичной полиции.