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01.11.18 16:08

С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Солдат, механик-водитель эвакуационного отделения эвакуационного взвода ремонтной роты 59-й отдельной мотопехотной бригады Виталий Онищук погиб 29 октября во время проведение ремонтных работ в результате взрыва боеприпаса ВОГ-25 в пункте ремонта техники на территории воинской части в пгт Новоайдар Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Щедрик

Сегодня, 1 ноября, в городе Липовец Винницкой области состоялась церемония прощания с Виталием Витальевичем Онищуком, 1976 года рождения, солдатом, механиком-водителем эвакуационного отделения эвакуационного взвода ремонтной роты 59-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 29 октября около 16:30 во время проведения ремонтных работ в результате взрыва боеприпаса ВОГ-25 в пункте ремонта техники на территории воинской части в пгт Новоайдар Луганской области.

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Виталий Онищук родился 11.02.1976 года в Липовце. Имел высшее образование, окончил Винницкий государственный аграрный университет по специальности "менеджер-экономист". До войны работал юристом в Липовецкой центральной районной больнице. Был активным участником Революции Достоинства.

Призван на службу 29 марта 2016 г. Липовецким РВК Винницкой области.

У него остались отец, жена и две дочери.

С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 01
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 02
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 03
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 04
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 05
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 06
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 07
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 08
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 09
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 10
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 11
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 12
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 13
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 14
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 15
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 16
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 17
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 18
С погибшим на Донбассе воином 59-й ОМПБр Виталием Онищуком простились на Виннитчине 19

Фото: lipovec-rada.org.ua, Olha Sobko

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