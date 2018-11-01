"Выборы" террористов в ОРДЛО - знак того, что Россия не готова мирно урегулировать ситуацию на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Украина и Германия осуждают проведение фейковых выборов на оккупированном Донбассе, которые запланированы на 11 ноября. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Безусловно, мы скоординировали наши подходы по осуждению фейковых выборов в оккупированных Донецке и Луганске, организованных Российской Федерацией, и они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе", – заявил он. Президент добавил, что такие провокационные действия Москвы полностью противоречат и букве, и духу Минских договоренностей.

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"Это не первая попытка Российской Федерации подорвать Минский процесс", – отметил Порошенко.

Напомним, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным "выборам" на оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы "выборы" 11 ноября не состоялись.