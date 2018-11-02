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02.11.18 11:29

В российском Екатеринбурге посетительницы художественной выставки повредили картины Сальвадора Дали и Франсиско Гойи, пытаясь сделать фото. ВИДЕО камер наблюдения

В российском Екатеринбурге посетительницы художественной выставки повредили картины Сальвадора Дали и Франсиско Гойи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время, инцидент произошел, когда девушки пытались сделать фото.

Как отмечается, повреждения получили работы из серии Капричос Гойя, которые в экспозиции были дополнены интерпретацией Дали.

"Группа девушек, их было четверо, не очень адекватно себя вели, в результате в выставочном пространстве повредили две работы, которые находились в связке, - это Франсиско Гойя и Сальвадор Дали. У работы Гойя сломана рама и стекло, а у Дали, помимо поломки, еще и повреждено само полотно", - заявили организаторы выставки.

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