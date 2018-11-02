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02.11.18 12:51

Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне "Ягорлык". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Восстановление системы противовоздушной обороны является одним из определенных Советом национальной безопасности и обороны Украины важных приоритетов для нашего государства.

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во время военных учений с боевыми стрельбами на полигоне ВСУ "Ягорлык", сообщили в пресс-лужбе СНБО.

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Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 01
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 02

Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 03
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 04

В боевых стрельбах с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ. Также были проведены контрольные испытания зенитно-ракетных комплексов, прошедших глубокую модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 05
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 06

Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 07
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 08
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 09

Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 10

По словам Секретаря СНБО Украины, целью этих комплексных учений и испытаний была отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны страны, "определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны".
"Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины", - сказал он, добавив, что именно система ПВО Украины до 2014 года понесла наибольшие потери и сознательно и  последовательно разрушалась.

Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 11
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 12
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 13
Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 14

Масштабные учения ПВО с боевыми стрельбами прошли на полигоне Ягорлык 15

Турчинов отметил, что украинские военные во время проведения боевых стрельб продемонстрировали высокое мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности, "а модернизированные зенитно-ракетные комплексы подтвердили заявленные тактико-технические характеристики".
После завершения испытаний Секретарь СНБО Украины провел совещание с военным руководством и конструкторами оборонных предприятий по вопросам определения приоритетных задач по укреплению противовоздушной обороны нашего государства.

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