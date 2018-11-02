Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
02.11.18 14:17

Водитель маршрутки в Ирпене проехал на красный сигнал светофора, едва не сбив пешехода на "зебре". ВИДЕО регистратора

Водитель маршрутки в Ирпене едва не сбил пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента происшествия опубликована в группе Ирпень+ в соцсети.

Камера регистратора зафиксировала момент проезда маршрутки на красный сигнал светофора и момент, когда ее водитель "виляет", объезжая пешехода. Судя по информации, указанной на регистраторе, инцидент произошел 31 октября в 22.16.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рынок автобусных перевозок – на 30-40% нелегальный, - Мининфраструктуры

Автор видео Сергей Радзевановский пишет, что на записи пешеходный переход в Романовке.

"Пешеходный переход в Романовке. Пешеходы, будьте внимательны! Обезьяны за рулем", - написал он в комментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Маршрутка с пассажирами врезалась в фуру в Николаеве: пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100