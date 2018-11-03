Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил глава украинского государства Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Рад, что взаимодействие с Турецким агентством сотрудничества и координации (ТИКА) получило новые правовые рамки. Мы подписали Соглашение о сотрудничестве в области развития. Хорошо, если это сотрудничество, в частности инфраструктурного развития, будет касаться и украинского Донбасса", - отметил он.

Помимо этого, Порошенко и Эрдоган подписали совместное заявление по результатам 7-го заседания украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня, который состоялся накануне брифинга.

Также был подписан меморандум о договоренностях между государственным концерном "Укроборонпром" и правлением военно-промышленного комплекса Турции.

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Напомним, президент Украины находится в Стамбуле с двухдневным визитом 3 и 4 ноября. Больше часа 3 ноября длилась его встреча с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.