В 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша, - Яценюк. ВИДЕО

Об этом он заявил во время торжеств к 100-летию Буковинского народного вече в Черновцах 3 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что война не закончилась: "Враг ждет. А это он умеет делать. Он ждет, что опять украинская политическая элита рассорится. А мы были почти на грани этого. Мне не просто работать с Петром Порошенко. Но ради Украины мы нашли в себе силы перевернуть страницу борьбы за власть и бороться исключительно за государство".

Он отметил, что 2019 год будет непростой и экономически, и политически: "Даже среди наших западных партнеров не всегда можно услышать четкий голос поддержки Украины. Я не мог подумать, что мы дойдем до ситуации, когда Венгрия и Польша не всегда будут разделять позицию поддержки Украины. Понятно, что Россия своих планов не изменит".







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"Поэтому в 2019 году наша основная задача - не дать возможности реванша. Спящий реванш уже есть, в том числе и в Черновцах, когда сместили законно избранного проевропейского мэра. В масштабах Украины они так же ожидают реванш пророссийских сил. Наш ответ только один: мы любим свою страну, мы готовы бороться за свою страну, и мы победим. Мы это доказали и будем доказывать", - резюмировал Яценюк.