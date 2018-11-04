Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
04.11.18 12:10

Объединенные силы провели контртеррористические учения в Краматорске. ВИДЕО

В рамках операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях в Краматорске прошли двухдневные антитеррористические контрдиверсионные обучения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Читайте также: Российские наемники прицельно обстреляли КПВВ "Марьинка"

В тренировках приняли участие представители всех силовых структур, задействованных в операции Объединенных сил, а также органов государственной власти и местного самоуправления.

Целью учений было повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию диверсионным и террористическим угрозам, - отметил Командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев.

В условиях максимально приближенных к реальным, участники отработали совместные действия по нейтрализации условных диверсионно-разведывательных групп, которые, по легенде учений, планировали совершить ряд терактов на объектах критической инфраструктуры Краматорска. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию "террористов".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100