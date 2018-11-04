В центре Львова - акция "Кто заказал Катю Гандзюк?". ВИДЕО

Видео с акции опубликовала в Facebook Львівська газета, передает Цензор.НЕТ.

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Отметим, что одновременно акции проходят в Киеве, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах.

Напомним,31 июля, на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.