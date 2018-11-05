Объединенные силы провели учения ПВО и ударной авиации, - штаб. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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"Во исполнение приказа Командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева прошла проверка готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, была проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей.

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В свою очередь, экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.