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05.11.18 10:09

Объединенные силы провели учения ПВО и ударной авиации, - штаб. ВИДЕО

На востоке Украины прошла проверка готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Во исполнение приказа Командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева прошла проверка готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, была проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей. 

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В свою очередь, экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.

Объединенные силы провели учения ПВО и ударной авиации, - штаб 01

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