Государство вам ничего не должно. Вам должны родители. Государство их не просило вас рожать", - российская чиновница разъяснила молодежную политику РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом чиновник и олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике, сказала отвечая на вопрос о финансировании детских проектов.

"Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать", - заявила Глацких.

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