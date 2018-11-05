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05.11.18 11:06

Государство вам ничего не должно. Вам должны родители. Государство их не просило вас рожать", - российская чиновница разъяснила молодежную политику РФ. ВИДЕО

Директор департамента молодежной политики Свердловской области России Ольга Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом чиновник и олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике, сказала отвечая на вопрос о финансировании детских проектов.

"Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать", - заявила Глацких.

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