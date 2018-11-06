Почти 17 тысяч пачек сигарет, замаскированных под топливные брикеты, пытался вывезти в Чехию 53-летний житель Львовщины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, замаскированные под топливные брикеты сигареты были обнаружены в грузовике "МАN", которым управлял 53-летний житель Львовщины. По документам груз транспортировался в Чехию.

Во время проверки пограничники выяснили, что среди настоящих топливных брикетов много специально изготовленных муляжей с вложенными сигаретами.

Общее колицествоизъятого незаконного груза - 16 600 пачек сигарет. Водитель происхождения контрабандного товара объяснить не смог.

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