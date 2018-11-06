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06.11.18 11:25

"Сразу видно - кодло сепарское", - активисты на Херсонщине блокировали сельхозпредприятие, принадлежащего семье экс-главы Генической РДА Ниметтулаева, бежавшего в оккупированный Крым. ВИДЕО

Херсонские активисты на Херсонщине блокировали деятельность сельхозпредприятия "Чонгар", которое принадлежит жене бывшего главы Гениченской райадминистрации Сейтумера Ниметтулаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТR, бывший украинский чиновник бежал в Крым сразу после оккупации полуострова. Часть его многомиллионного бизнеса арестовал Гениченский суд еще в 2014 году. Но некоторые предприятия Ниметтулаева до сих пор работали и зарабатывали деньги для оккупантов.

Активисты обнаружили в главеном офисе предприятия огромное количество советской символики, георгиевские ленточки, портрет президента-беглеца Януковича и его книги.

"По факту это предприятие спонсирует сепаратизм и терроризм. Все деньги, которые они получают от этого района,.. они отправляют Ниметтулаеву в Крым, а он там за Россию агитирует", - говорит одна из активистов Эвелина Арифова.

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