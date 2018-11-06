РПГ, 4 гранаты, электродетонатор и 12 запалов, - в метро Харькова полицейские изъяли у военнослужащего боеприпасы. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Работники полиции обнаружили боеприпасы у 59-летнего военнослужащего на станции метро "Южный вокзал". Изъятое направлено на исследование. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливается", - говорится в сообщении.

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