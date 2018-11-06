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06.11.18 16:57

"Бабам только в юбках. П#дарасам вход воспрещен", - на Черниговщине возле границы с РФ появилось поселение сторонников "традиционных русских ценностей". ВИДЕО

В Черниговской области появилось небольшое поселение сторонников "традиционных русских ценностей".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, основала его супружеская пара из Киева - Владимир и Ирина Дзюба. Они утверждают, что не интересуются политикой и не поддерживают ни одну из церквей. Несколько лет назад к ним приезжал российский бизнесмен, а ныне "почетный гражданин ДНР" Герман Стерлигов. Сегодня они поддерживают с ним деловые связи.

Свои "ценности" Дзюбы пытаются навязать и местным жителям. Кроме того Дзюбы без разрешения начали использовать огромные земельные участки. Жители села возмутились и обратились к правоохранителям. О ситуации в селе, которое находится в двух километрах от границы с РФ узнали в области и в СБУ. Было возбуждено уголовное дело и во время обысков было изъято большое количество литературы, напечатанной в РФ.

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