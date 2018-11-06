Членство в НАТО окончательно развеет миф о несостоятельности Украинского государства, распространяемый РФ, - Климпуш-Цинцадзе. ВИДЕО

Об этом она рассказала в эфире "Информационного вечера" на 5 канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы в 2014 году сделали этот выбор в пользу общества, которое руководствуется свободой, демократией, правилами, и именно в этом направлении мы движемся. Поэтому для нас членство в НАТО как стратегическая цель - это не только геополитический выбор. Это одновременно и необходимая политика безопасности, необходимость для создания независимого государства ", - отмечает вице-премьер.
Она подчеркнула, что это самый важный инструмент, "для того, чтобы Украина состоялась, дабы наконец тот миф, который раздувает Российская Федерация, о несостоятельности, невозможности существования Украинского независимого государства, мы окончательно развеяли".
Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности 5 сентября поддержал внесение на рассмотрение парламентом президентского проекта изменений в Конституцию относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз.