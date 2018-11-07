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07.11.18 11:25

"1 міністерство замість 22 установ", - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ветераны и активисты националистических организаций пикетируют Кабинет министров с требованием создать Министерство по делам ветеранов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты Национального корпуса, Ветеранского братерства, Единого союза патриотов Украины, УНСО и др. пикетируют Кабмин с требованием создать Министерство по делам ветеранов. В частности, митингующие требуют утвердить в Государственном бюджете на следующий год средства на создание соответствующего министерства и избрание руководителя этого органа.

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Митингующие держат флаги с символикой своих организаций, а также плакаты с надписями: "Министерство ветеранов должно быть!", "1 министерство вместо 22 учреждений" и др. Перед митингующими выступили нардепы Олег Петренко и Юрий Шухевич. Также митингующие намерены передать в Кабмин письмо с подписью нардепов, в котором изложили свои требования: создать Министерство по делам ветеранов, внести представление с кандидатом на должность его главы, а также предусмотреть в Госбюджете-2019 средства на его создание.

1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 01
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 02
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 03
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 04
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 05
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 06
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 07
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 08
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 09
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 10
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 11
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 12
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 13
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 14
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 15
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 16
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 17
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 18
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 19
1 міністерство замість 22 установ, - активисты пикетируют Кабмин с требованием создания Министерства по делам ветеранов 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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