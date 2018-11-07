Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
07.11.18 12:51

Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Коммунальные службы Киева проводят демонтаж временного мемориала Героям Небесной Сотни для того, что следователи и эксперты смогли провести следственный эксперимент, необходимый для завершения расследования убийств активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сегодня, 7 ноября, коммунальные службы Киева проводят демонтаж временного мемориала Героям Небесной Сотни, расположенный в центре Киева на аллее Героев Небесной Сотни. Демонтаж проводится для того, чтобы у следователей ГПУ и экспертов была возможность провести следственный эксперимент в рамках расследования дела о расстреле активистов Евромайдана в феврале 2014 года. Власти отмечают, что после проведения следственного эксперимента на месте временного мемориала начнется строительство постоянного мемориала Героям Небесной Сотни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Накануне определения генподрядчика строительства мемориала Небесной Сотни нас ставят перед искусственным выбором: расследование либо память, - заявление Музея Майдана

Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 01
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 02
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 03
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 04
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 05
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 06
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 07
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 08
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 09
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 10
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 11
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 12
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 13
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 14
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 15
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 16
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 17
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 18
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 19
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 20
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 21
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 22
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 23
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 24

Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 25
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 26
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 27
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 28
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 29
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 30
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 31
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 32
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 33
Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 34

Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100