В российском Екатеринбурге горит оборонный завод, специализирующийся на производстве аппаратуры связи и военных радиолокационных станций. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в среду ТАСС в экстренных службах региона.
"Кровля оборонного завода "Вектор" горит в Екатеринбурге, площадь неизвестна", - сказал собеседник агентства.
Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности. "Огонь с кровли перешел в вентиляционную шахту", - сообщили в экстренных службах РФ.
Сотрудники предприятия эвакуированы.
Как рассказала издания сотрудница предприятия, на заводе работают порядка 300-400 человек.
Завод специализируется на выпуске аппаратуры связи и радиолокационных станций военного назначения, таких как метеорологические радиозонды, радиопеленгационные метеорологические комплексы РПМК-1 (1Б44) "Улыбка", а также радиолокационные комплексы разведки позиций артиллерии противника и контроля стрельбы собственных огневых средств "Зоопарк-1" (1Л219).