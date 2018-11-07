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07.11.18 13:34

В российском Екатеринбурге горит оборонный завод, специализирующийся на производстве аппаратуры связи и военных радиолокационных станций. ВИДЕО

Кровля завода "Вектор" горит в Екатеринбурге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в среду ТАСС в экстренных службах региона.

"Кровля оборонного завода "Вектор" горит в Екатеринбурге, площадь неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности. "Огонь с кровли перешел в вентиляционную шахту", - сообщили в экстренных службах РФ.

Сотрудники предприятия эвакуированы.

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Как рассказала издания сотрудница предприятия, на заводе работают порядка 300-400 человек.

Завод специализируется на выпуске аппаратуры связи и радиолокационных станций военного назначения, таких как метеорологические радиозонды, радиопеленгационные метеорологические комплексы РПМК-1 (1Б44) "Улыбка", а также радиолокационные комплексы разведки позиций артиллерии противника и контроля стрельбы собственных огневых средств "Зоопарк-1" (1Л219).

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