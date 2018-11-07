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07.11.18 15:17

Комитет ВР по нацбезопасности заслушал отчет об использовании бюджетных средств сектором обороны. ВИДЕО

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны провел свое заседание.

Цензор.НЕТ ведл прямую трансляцию.

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На своем сегодняшнем заседании комитет должен был заслушать отчет об использовании бюджетных средств сектором нацбезопасности и обороны за январь-сентябрь 2018 года, а также рассмотреть проекты законов относительно статуса ветеранов (о праве семей погибших военнослужащих на бесплатное санаторно-курортное лечение), права военно-гражданских администраций согласовывать разрешение на пользование недрами и постановление относительно заслушивания отчета главы Генштаба Муженко и министра обороны Полторака относительно взрывов на складах боеприпасов.

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