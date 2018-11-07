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07.11.18 15:45

"Вы что, ох#ели!? С какой целью, сука!?" - 19-летний пассажир элитного "Infiniti" ударил ногой патрульного и сломал ему челюсть. ВИДЕО

В Николаеве 19-летний пассажир элитного "Infiniti" ударил ногой патрульного и сломал ему челюсть. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Преступности.НЕТ, инцидент произошел в ночь на 26 октября в микрорайоне Терновка.

В салоне иномарки кроме водителя находилось еще несколько человек с признаками алкогольного опьянения. Водитель автомобиля отказался проходить тест на алкоголь, и полицейские начали составлять админпротокол согласно установленной процедуре.

Водитель начал толкать и материть полицейского. На предупреждения мужчина не реагировал, и патрульный приступил к его задержанию. Когда полицейский начал надевать на водителя наручники, один из пассажиров с разбега ударил правоохранителя ногой в лицо.

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