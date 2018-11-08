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08.11.18 11:15

Рада провалила закон о семейной медицине. ВИДЕО

8 ноября Верховная Рада в первом чтении не смогла принять за основу законопроект №6634 "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, нардепы отказались поддержать проект закона за основу, возвращение его в комитет на доработку и субъекту законодательной инициативы на доработку.

"Проект закона я объявляю отклоненным", - сообщил спикер Парубий.

После этого Рада ушла на перерыв до 10:50.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что сеть учреждений первичной медицинской помощи до сих пор не сформирована должным образом и не обеспечивает потребностей населения в качественной и доступной первичной помощи.

Отмечается, что законопроект №6634 определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы обеспечения граждан Украины и других лиц, находящихся на ее территории, первичной медицинской помощью, устанавливают основы функционирования и развития семейной медицины.

В документе также четко определены профессиональные обязанности врача общей практики - семейного врача.

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