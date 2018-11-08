Варченко о "скандале со студенткой": "Людям, которые это сделали, будет очень неприятно за это отвечать". ВИДЕО

Об этом он рассказал журналистам ТСН, передает Цензор.НЕТ.

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"Те события, которые начали происходить вчера, меня очень удивили, но я понимаю почему так происходит. Я связываю это с тем, что моя гражданская жена является первым заместителем главы созданного Государственного бюро расследований. У нас уже некоторое время происходят похожие события, но в этот раз зацепили неприятно, потому что это уже касается личной жизни, моей семьи. Меня пытались скомпрометировать и так оказать негативное влияние на имидж моей жены", - заверил Варченко.

Мужчина отметил, что о существовании девушки до вчерашнего дня не знал и заверил, что провокаторы понесут наказание.

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"Хотелось, чтобы люди, которые это сделали, поняли, что все будет выяснено во время официальных мероприятий, то им будет очень неприятно за это отвечать. Хотел добавить, что эту девушку не знаю, о ней узнал только вчера. Печально также, что люди, которые писали эти статьи, чтобы придать резонанс, привлекли еще и трагические события (смерть активистки Екатерины Гандзюк. - Ред.), это вообще печально", - говорит полицейский.

Напомним, вчера по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.