"Если РПЦ будет и дальше хамить Константинополю, то московское патриаршество упразднят, а приходы передадут серьезной церкви - возможно, украинской", - Невзоров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эхо Москвы" сказал российский журналист Александр Невзоров.
"Патриарх Константинопольский, он так сухо посмотрел все сводочки, поинтересовался, что о нем нынче говорят в России, в том числе, всякие церковные деятели и предстоятели и очень сухо попросил передать, что если они будут хамить дальше, то Московской патриаршество будет упразднено как таковое. И вероятно приходы будут переданы какой-нибудь серьезной поместной церкви в управление, возможно, той же самой украинской", - сказал Невзоров.