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08.11.18 17:41

"На балансе МВД нет необходимых сертифицированных устройств", - в Украине приостановлена эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. ВИДЕО

В Украине приостановлена эвакуация неправильно припаркованных автомобилей, и водители продолжают парковаться, игнорируя правила дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СТБ, новые правила действуют уже месяц, но полицейские не могут справиться с нарушителями из-за технических причин.

"Нужно техническое устройство. Все устройства, которые используются органами внутренних дел, согласно законодательству, должны быть сертифицированы. Чтобы нам зафиксировать нарушение согласно новому законодательству, нужны два фото или видео нарушения, а также привязка к месту нарушения - координаты GPS. Таких устройств сейчас на балансе МВД нет", - объясняет киевский патрульный Валерий Кулик.

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