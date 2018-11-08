"Люди войну прошли, а среди вас есть и те, кто не знает, что такое порох", - депутаты требуют от "евробляхеров" извиниться перед нардепом Савкой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, требование народных избранников озвучил с трибуны парламента член фракции "Народный фронт" Игорь Лапин.
"Имеете смелость - извинитесь перед нашим побратимом... Люди войну прошли. Я верю, что среди вас много нормальных людей. Есть и те, кто воевал, но есть и те, кто не знает даже, что такое порох", - сказал Лапин.
Напомним, что участники протеста напали на вышедшего из здания парламента Ивана Савку - ветерана АТО, экс-командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который был избран депутатом. "Евробляхеры" щедро осыпали его ругательствами и требовали объяснений.