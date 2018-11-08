"Люди войну прошли, а среди вас есть и те, кто не знает, что такое порох", - депутаты требуют от "евробляхеров" извиниться перед нардепом Савкой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, требование народных избранников озвучил с трибуны парламента член фракции "Народный фронт" Игорь Лапин.

"Имеете смелость - извинитесь перед нашим побратимом... Люди войну прошли. Я верю, что среди вас много нормальных людей. Есть и те, кто воевал, но есть и те, кто не знает даже, что такое порох", - сказал Лапин.