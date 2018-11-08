Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
08.11.18 17:58

"Люди войну прошли, а среди вас есть и те, кто не знает, что такое порох", - депутаты требуют от "евробляхеров" извиниться перед нардепом Савкой. ВИДЕО

Группа народных депутатов потребовала извинений от "евробляхеров" за нетактичное поведение и оскорбления в адрес нардепа Ивана Савки во время проведения акции протеста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, требование народных избранников озвучил с трибуны парламента член фракции "Народный фронт" Игорь Лапин.

"Имеете смелость - извинитесь перед нашим побратимом... Люди войну прошли. Я верю, что среди вас много нормальных людей. Есть и те, кто воевал, но есть и те, кто не знает даже, что такое порох", - сказал Лапин.

Напомним, что участники протеста напали на вышедшего из здания парламента Ивана Савку - ветерана АТО, экс-командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который был избран депутатом. "Евробляхеры" щедро осыпали его ругательствами и требовали объяснений.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100