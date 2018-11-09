"Нехороший случай", - глава "евробляхеров" Ярошевич извинился за инцидент с нардепом Савкой во время акции у стен парламента. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, специальное обращение с извинениями он опубликовал на своей странице в соцсети.
"Вчера случилось такое событие - нехороший случай, когда активисты позволили себе перейти на личности. Я не могу определить это наши активисты или нет... Я хочу извиниться, как глава организации потому, что несу ответственность за каждого, кто приезжает на акции", - сказал Ярошевич.
Напомним, что участники протеста напали на вышедшего из здания парламента Ивана Савку - ветерана АТО, экс-замкомбрига 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который был избран депутатом. "Евробляхеры" щедро осыпали его ругательствами и требовали объяснений.