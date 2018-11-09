Гройсман предложит Порошенко уволить мешающих децентрализации глав РГА. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сегодня сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховой Раде.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "В 2014 году я стал лидером изменений, и сейчас, подчеркиваю, я так же обеспечу лидерство и движение вперед", - заявил Глава правительства.

Он подчеркнул, что сейчас настало время конституционных изменений, которые определят и закрепят процессы усиления полномочий и ответственности местной власти.

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"Мы готовимся и предложим Верховной Раде новый этап децентрализации", - сказал Премьер-министр.

Одновременно он обратился к народным депутатам с просьбой приводить примеры препятствования объединению общин. "Недопустимо, когда люди объединились - чтобы вырос их бюджет, зарплаты - и кто-то им мешает. Мы будем стоять на защите интересов людей. Дайте список тех, кто мешает (объединению), мы передадим Президенту представление на увольнение", - добавил Гройсман.

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