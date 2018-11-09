"В течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - Гройсман просит ВР расширить его полномочия. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в зале Верховной Рады.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Я категорически поддерживаю наведение порядка в стране, и хочу сказать от правительства как Премьер-министр: нам недостаточно полномочий. Поэтому временно, возможно, рассмотрите. Я внесу (на рассмотрение ВР. - Ред.) изменения в закон о Кабинете Министров Украины относительно усиления полномочий Премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я ответственно заявляю, что в течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - заверил Гройсман.

В то же время перед этим он отметил, что вопрос о том, какой должна быть система - президентско-парламентской или парламентско-президентской, - является исключительно делом депутатов Верховной Рады.

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