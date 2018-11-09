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09.11.18 14:25

Псевдовыборы станут спусковым крючком для наступления пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу, - Грицак. ВИДЕО

Попытка легитимизации незаконных выборов террористов в ОРДЛО будет использована для дальнейшего принуждения украинской власти российскими агентами влияния к переговорам с якобы законно выбранными главарями "Д/ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил на брифинге в Киеве в пятницу.

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"Мистификация легитимности псевдовыборов в ОРДЛО крайне необходима для внутренней пятой колонны России, которая сегодня действует в Украине", - сказал он.

По его словам, в Украине есть очень много общественных организаций, действующих в интересах страны-агрессора. Эти организации формально работают в рамках несовершенного украинского законодательства.

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"По задумке Кремля, псевдовыборы должны стать основанием для российских агентов влияния в Украине требовать от украинской власти сесть за стол переговоров с избранными якобы свободным волеизъявлением представителями террористических организаций", - заявил глава украинской спецслужбы.

"Псевдовыборы должны стать спусковым крючком для широкого наступления под руководством и за средства Кремля пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу", - подчеркнул В.Грицак.

Напомним, незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса запланированы на 11 ноября.

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