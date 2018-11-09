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09.11.18 17:45

"Ставили на колени и стреляли. После этого предлагали воевать за Козицына", - бывшие заключенные ИК №60 оккупированного Славяносербска. ВИДЕО

Бывшие заключенные Славяносербской исправительной колонии №60 заявили, что пророссийские террористы заставляли их воевать против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, об этом рассказали бывшие заключенные колонии, прибывшие на подконтрольную украинским властям территорию.

"Это было в 2014 году. В августе. Приезжали люди с оружием, одетые в форму казаков. Некоторые в камуфляжной форме. Заходили в колонию. Ставили на колени. Стреляли. А потом уже предлагали воевать за Козицына", - рассказал один из заключенных.

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