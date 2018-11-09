Садовый называл Гандзюк "лидером коррупции". Позже доказательств не получил и принес извинения. АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ запись разговора опубликовал "Информатор".

На аудио не слышно, с кем разговаривает мэр Львова. Своему собеседнику чиновник говорит: "По поводу этой Гандзюк из Херсона. Чтобы ты понимал - это стерва, которая является лидером коррупции в городском совете. Она у мэра "правая рука". Это ее идея, чтобы все депутаты возглавляли коммунальные предприятия - восемнадцать депутатов возглавляют коммунальные предприятия. Она лидер "откатов" по ​​городу. Все идет через нее ".

На записи Садовый обвиняет Гандзюк в развале местного отделения "Самопомочи". "Она иеет отношение к развалу "Самопомочи". Они перекупала наших депутатов", - говорит львовский мэр.

"Я был в Херсоне, говорил с общественностью, с предпринимателями. Они просто в шоке! Они в шоке, как из нее сейчас лепят героя - с человека, который должен быть в заключении", - возмущается Садовый.

После ремарки собеседника, голос которого слышен на аудио, Садовый продолжает: "Нет, ну я же поехал в Херсон и услышал. Понимаешь ?! У меня предложение. Я тебе дам контактное лицо, чтобы они дали тебе больше информации и постепенно начать давать это в СМИ. Ну как так - восемнадцать депутатов являются руководителями коммунальных предприятий ?! Из нее лепят лидера, а это просто человек, который организует коррупционные схемы в Херсоне ?! Там народ - предприниматели, общественность - в шоке".

Далее мэр Львова обещает дать координаты руководителя областной организации "Самопомочи", чтобы собеседник получил у него больше информации, очевидно, о деятельности Гандзюк.

"Сейчас эта волна спадет, и затем можно будет давать правдивую информацию", - предлагает Садовый.

9 ноября Андрей Садовый, комментируя ситуацию, написал в Фейсбуке: "По записи. Голос мой. Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне, от которых я и получил информацию, о которой идет речь в записи. Запись от 27 августа 2018 года. Жалею, что тогда так высказывался и приношу извинения тем, кого это сейчас касается.

С Катериной лично знакомым не был. Доказательств, которые бы подтверждали факты коррупции, о которых мне говорили в Херсоне, я так и не получил. Поздравляю господина Луценко с "удачной спецоперацией". Вам удалось временно отвлечь внимание от заказчиков убийства".

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.