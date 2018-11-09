Дочь и зять экс-директора российской госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение" Приходько купили элитное шале во Франции за 2 млн евро, - Навальный. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в очередном расследовании ФБК Алексея Навального.

В тексте к видео говорится: "Государство выделяет деньги на закупки ракет, но идут они на приобретение альпийских шале для путинских чиновников. Новое расследование ФБК о том, как разворовываются деньги военного бюджета. Мы взяли только маленький эпизод: деятельность семьи нашего старого знакомого Сергея Приходько (вы помните его по расследованию о Насте Рыбке

Его дочь и зять, "зарабатывающие" на суперсекретной корпорации "Тактическое ракетное вооружение", инвестируют распиленные деньги в элитную недвижимость во Франции. Мы ее для вас сняли. Интересно, что сейчас Приходько по поручению Медведева занимается "борьбой с западными санкциями", а ранее 10 лет возглавлял Совет директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение", откуда его семейство благополучно выпиливает деньги".