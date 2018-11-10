Все аналогии убийства Гандзюк с делом Гонгадзе или Врадиевкой являются ложью, - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Прямого"

"Все аналогии с Гонгадзе или Врадиевкой является ложью. Ибо, в отличие от дела Гонгадзе или от дела Врадиевки, с первого дня преступление было зарегистрировано. После моего посещения Кати в больнице, по ее просьбе, по настоянию ее защиты, поскольку она не доверяла местной полиции, мы поручили расследовать вопрос заказчиков Службе безопасности Украины", - сообщил генпрокурор.

Он отметил, что уже через несколько дней были первые задержания.

"Это правда, что первое задержание оказалось неправильным, оно не имело отношения к преступлению. Но потом следствие вышло на четырех исполнителей и на одного организатора. Все четверо - ветераны АТО - дают признательные показания. Мы нашли остатки кислоты, отпечатки пальцев, генетический материал на сосуде и др. На этот момент, еще до смерти Кати, организатор был перевезен из Херсона в Киев", - добавил Луценко.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.