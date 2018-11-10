Гандзюк была принципиальной и никогда не зарабатывала на своей активности деньги, - Луценко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телеканалу "Прямой" сказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Я считаю, что активисты это неоднозначное понятие. Потому Катя Гандзюк была очень неудобной, очень конфликтной, но принципиальной и никогда не зарабатывала на своей активности деньги, я это знаю точно. А есть масса активистов, обслуживающих тот или иной клан. Например, нелегальные игровые автоматы, нелегальное строительство или наоборот легальное... И они при этом присвоили себе право применять насилие. Конкретный пример: один из народных депутатов объявляет себя общественным активистом идет останавливать строительство, как он считает незаконное строительство здания в Киеве и бросает коктейль Молотова в строителей. Строители ошарашены от такого общественного активиста, берут палку и бьют его по спине. Нападение на общественного активиста да еще и с мандатом народного депутата. Другой идет, например, поджигает залы игровых автоматов и законные и незаконные, и полузаконные. В конце концов возвращается домой, у него стреляют. Есть жертва. Я не говорю, что они всегда действуют незаконно, они выступают часто против незаконных вещей, но монополия на насилие должна принадлежать государству, иначе вся страна погрузится в самосуды", - сказал он.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.