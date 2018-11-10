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10.11.18 13:45

Женщина впала в кому, выпав на ходу из переполненной маршрутки на Одесчине. ВИДЕО

Сотрудники Усатовского отделения полиции начали уголовное производство по факту инцидента, который произошел 9 ноября в селе Нерубайское - из автобуса маршрута № 84 Нати-Одесса выпала 41-летняя жительница Беляевского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Думская".

"Правоохранителями установлено, что автотранспорт под управлением 31-летнего водителя двигался по маршруту. Во время поворота под натиском пассажиров, стоявших у задней двери, дверь открылась. В результате женщина выпала из маршрутки и получила травмы, от которых впала в кому. Автобус был снят с маршрута и помещен на площадку временного содержания автотранспорта для дальнейшего проведения экспертиз", - отмечают в ГУНП.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщил очевидец происшествия Владимир Яремчук, прямо на ходу движения в салоне открылась задняя дверь и женщина выпала. Пострадавшую с серьезными травмами увезла скорая.

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