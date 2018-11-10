За проведение фейковых выборов в ОРДЛО Россию ждут новые международные санкции, - Климкин. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Государство-оккупант завтра планирует осуществить очередное преступление на украинской земле - провести так называемые выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления. Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлевского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим!" – написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС считает "выборы" на оккупированной части Донбасса незаконными и не признает их, - Могерини

В видеообращении к этому посту Климкин сказал, что организация фейковых выборов - это "преступление против тех, кто страдает на оккупированной территории, преступление против Украины, преступление против международного права, а также преступление, чтобы скрыть все другие преступления, совершенные Россией".

Дипломат уверен, что за такое преступление обязательно последует наказание, "конечно, в виде санкций и в виде того, что любой цивилизованный человек не будет это преступление воспринимать".

Климкин также призвал жителей оккупированных территорий не принимать участие в этих "выборах". "У меня призыв ко всем тем, кто страдает на оккупированных территориях, не только как министра иностранных дел, а на самом деле очень простой и человеческий призыв: не отдавайте свой голос на этих фейковых выборах, не участвуйте в них, не дайте России легитимизировать эти выборы … и оккупацию Донбасса", - обратился он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Псевдовыборы станут спусковым крючком для наступления пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу, - Грицак. ВИДЕО

Министр подчеркнул, что голоса местных жителей будут важны "на настоящих выборах, когда Россия и ее оружие уберутся с Донбасса, когда выборы будут организованы Украиной и международным сообществом", будут определять судьбу "украинского, а не оккупированного Донбасса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий призвал жителей оккупированных территорий не принимать участия в фейковых "выборах" 11 ноября