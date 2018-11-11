"Константин, гражданин Украины", - "группа поддержки" Приходько прервала ее интервью из-за неудобного вопроса о Тимошенко. ВИДЕО

Интервью брала журналистка Янина Соколова на 5 канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Перед программой к ведущей подошел мужчина и сообщил, что он - Константин и выступает в качестве "группы поддержки" Анастасии Приходько. "Она только начала это все. Была встреча с Юлией Владимировной. Нормально пообщались, решила идти. Понятно, что ее еще надо учить и учить. Она еще просто чуть-чуть к такому не готова, но учиться надо", - аргументировал гость.

Первым вопросом Соколова уточнила у Приходько, можно ли спросить, кто с ней пришел, на что гостья ответила отрицательно.

В рамках эфира ведущая выясняла отношение молодого политика к неодобрительным отзывам о ее решении покинуть сцену, "Новому курсу" Юлии Тимошенко, просила проинтерпретировать некоторые тезисы программы.

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Экс-певица сообщила, в частности, что сейчас продолжается работа над программой, и она избрала для себя социальную политику. Она отказывалась комментировать вопросы, в которых "не является экспертом" - в сфере экономики, газа.

На вопрос о мнении насчет предложенного Юлией Тимошенко подхода к решению ситуации на Донбассе Приходько ответила: "Я не успеваю так быстро ознакомиться со всеми вопросами, которые мне сейчас задают. Тем более я 20 лет была в музыке. Если посчитать, то я только четвертый день как знакомлюсь со всеми вопросами. Поэтому, чтоб не говорить что попало и не быть популистом, который говорит, чтобы говорить, я такого делать не буду. Поэтому, когда я сформирую свое видение, тогда буду отвечать на этот вопрос, чтобы честно".

Соколова также уточнила отношение Приходько к сюжету из программы "#@)₴?$0", в котором показано, что заявление Юлии Тимошенко росте в 14,5 раз госдолга "за последние четыре года" на самом деле касалось последних десяти лет.

В этом месте интервью прерывает Константин. В частности, ему не нравится, что о Тимошенко говорится "не очень позитивно" и называет поставленные вопросы манипулятивными.

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На просьбу представиться гость говорит: "Гражданин Украины - самое высокое звание, которое может быть у человека". Пока ведущая пытается объяснить "группе поддержки", что таковы правила программы, Анастасия Приходько снимает микрофон и уходит.