Гройсман: Изменения в Конституцию - это защита реформы децентрализации на будущие десятилетия, а, может, и века. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в ходе заседания Совета регионального развития.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "В 2014-15 годах мы создали всю законодательную базу для создания региональных стратегий, стратегий регионального развития. Но если мы их проанализируем, то мы увидим, что те расходы, в большинстве случаях, расходы, которые должны быть направлены на реализацию стратегии, к сожалению, направляются на другие цели. Стратегии остаются просто лежать на бумаге, но в них есть очень четкие определения тех заданий, которые стоят перед общинами… Поэтому вопрос обновления стратегий имеет очень важное значение", - сказал Гройсман.

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Он подчеркнул, что необходимо подойти системно к обновлению плана действий по реализации стратегий, который будет основан на собственном опыте.

"Безусловно, мы не сможем избежать изменений в Конституцию Украины, так как мы должны закрепить в Основном законе повсеместность местного самоуправления, мы должны обеспечить распределение власти с области на уровень общины по принципу субсидиарности. И если хотите, то изменения в Конституцию - это и есть защита реформы на будущие десятилетия, а возможно, и века", - добавил Гройсман.

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