Полицейские освободили 94 человека, попавших в трудовое рабство к семейной паре на Одесчине, - Князев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил 12 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

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По словам главы Нацполиции, семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины - организовали в Одесской области сельхозпредприятие. Там несколько лет бесплатно работало около сотни человек. Их обманом заманивали на работу специальные вербовщики.

Сергей Князев отметил, что псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах. Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 гривен в день, жилье и питание.

"География поиска жертв - 22 области и город Киев. За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 гривен. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли работать в поле по 13 часов. Конечно, речи об оплате не было. Непокорных били", - сказал председатель Нацполиции.

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Он добавил, что в результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с торговлей людьми полиции Киева вместе с Департаментом по борьбе с торговлей людьми Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева, полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв. Двух пострадавших доставили в больницу Одессы, остальные находятся в Киеве, проходят медосмотр.

Сейчас 13 членов преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями начато уголовное производство по ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

"Четырехмесячная разработка полицейских - от получения первой информации к работе под прикрытием - успешно реализована", - отметил Сергей Князев.

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Во время обысков изъято оружие, автомобили, среди них - Mercedes и BMW, а также миллион гривен наличными.









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