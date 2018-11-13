Уже сегодня нужно информировать жителей ОРДЛО о возможностях развития их территорий после освобождения, - Зубко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в эфире ICTV.

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Он уточнил, что уже сегодня нужно информировать жителей оккупированных частей Луганской и Донецкой областей о возможностях развития этих территорий после освобождения. Это позволяет уже полученный опыт проведения децентрализации в Украине.

"Людям нужно показывать, что они временно находятся в заложниках, но те реформы, которые сегодня проводятся ради развития, консолидации всей Украины, дадут возможность отстроить, восстановить инфраструктуру и будущую жизнь людей", - сказал вице-премьер.

Один из каналов информирования, рассчитывают в правительстве, - восстанавливаемый на Донбассе украинский телесигнал.

"В первую очередь, мы должны говорить о восстановлении украинской власти на временно оккупированной территории. Любые институты, которые создаются искусственно или параллельно могут привести к тому, что практически люди, которые там находятся, которые, к сожалению, не выезжают на территорию Украины, которые не имеют доступа к информационному пространству, им легко показать, что: смотрите, создаются параллельные искусственные структуры и вас уже - тех людей, которые не могут выехать, не могут вообще сделать тот или иной выбор - уже списывают", - подчеркнул вице-премьер.

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Он отметил, что из-за этого почти два года на всех переходах на линии соприкосновения не приступали к строительству КПВВ.

"Любое движение на линии соприкосновения давало информационное пространство оккупантами о том, чтобы говорить: все, Украина строит границы, Украина строит таможню, Украина отмежевывается от временно оккупированных территорий", - отметил Зубко.

Параллельно оккупанты четыре года уничтожали инфраструктуру - газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение. "Постоянно ведутся атаки для того, чтобы уничтожить эту общую инфраструктуру. Это все влияние на людей, чтобы показать, что отрезается и по инфраструктурным вопросам, и по коммуникационным. Если мы будем подогревать, думаю, это небезопасный вариант. Нам нужно двигаться по тому пути, который введен минскими соглашениями, который четко определяет, что должно быть сделано. Использовать "фейковые выборы" на усиление давления, на усиление санкций, и таким образом внедрять все-таки миротворческую миссию на Востоке Украины", - подчеркнул вице-премьер.

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