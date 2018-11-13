"Он выполнил долг офицера до конца!": боевые побратимы подполковника Сенчева рассказали о последнем бое за Саур-Могилу замкомандира 3-го отдельного полка спецназначения. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подполковника вместе с другими ранеными эвакуировали вертолетом в полевой госпиталь в город Орехово Запорожской области, но сердце Сенчева остановилось по дороге в госпиталь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Памяти Сергея Сенчева - настоящего офицера по воспитательной работе

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Отец Сергея Алексеевича, Алексей Алексеевич, рассказал такой жуткий факт про Саур-Могилу. Когда он (отец Сергея. - Ред.) был курсантом Донецкого политического училища, он принимал присягу (он показывал мне фото) неопсредственно на Саур-Могиле. Он со слезами на глазах говорил "я никогда не думал, что через столько лет мой сын погибнет именно на этом месте". Из этой жизни Господь забирает лучших. И он действительно был лучшим. Военнослужащие, которые проходят службу в нашем полку, очень часто его вспоминают. Человек был с большой буквы. Очень тяжело принимать факт, что его нет. Он был для всех нас примером мужества, героизма, офицерской чести", - рассказал его боевой побратим.

Сергей Алексеевич Сенчев родился 8 июля 1973 года в Донецке в семье военнослужащего. С 1988-1990 гг. учился в Свердловском Суворовском училище. После его окончания стал курсантом Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи (1990-1994 гг) и проходит военную стажировку в 9-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ ВС СССР, которая дислоцировалась в Кропивницком (Кировоград). Окончив с отличием военный вуз, Сергей Сенчев занимает должность заместителя командира роты специального назначения по воспитательной работе названной бригады (впоследствии реформирована в 50-й учебный центр специальной подготовки и 50-й отдельный учебный отряд специальной подготовки).

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В 2012 году перевелся в 3-й отдельный полк специального назначения заместителем командира полка по работе с личным составом. Находясь на службе, он поступил в Одесский национальный университет им. И. Мечникова, где получил специальность психолога.

Подполковник Сенчев ни на одном из полевых выходов не спал в штабной палатке, ночевал вместе с солдатами. К бойцам относился по-особенному, так же относились солдаты к офицеру.

Указом Президента Украины № 873/2014 от 14 ноября 2014 года "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" Сергей Сенчев награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).