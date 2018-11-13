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13.11.18 11:40

"Используются как бесплатная рабсила. Условия плохие, медпомощь отсутствует, связи с родными нет", - Денисова об украинских заключенных на оккупированном Донбассе. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что украинские заключенные, оставшиеся в тюрьмах на оккупированных территориях, находятся в бесправном положении и используются российскими террористами как бесплатная рабочая сила.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом украинский омбудсмен рассказала на пресс-конференции в Киеве.

"Осужденных используют в оккупации как бесплатную рабочую силу, привлекая к разнообразной грязной работе, которую делать некому. Часть осужденных заставляют ремонтировать оружие и принимать участие в действиях незаконных вооруженных формирований. Отдавать заключенных не торопятся - боевикам выгодно их удерживать. Условия пребывания в колонии - критически плохие - антисанитария, плохое питание, полное отсутствие медицинской помощи", - сказала Денисова.

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