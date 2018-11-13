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13.11.18 11:59

Кремлевская пропаганда посеяла антиамериканизм в США и евроскептицизм в ЕС. Россия всегда бьет в спину, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Российская Федерация лучше всех использует социальные сети для влияние на коллективное сознание людей по всему миру.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Социальные сети дали доступ к коллективному сознанию и подсознанию целых наций, и никто не воспользовался этим так ловко, как путинская Россия. Умеешь плодить армии ботов, независимо от того, через какие серверы они работают, находятся они на территории России, - соцсети твои. Russia Today (российский пропагандистский телеканал. - Ред) привел антиамериканизм в американский дом, привел евроксепсис в европейский дом. Так Россия бьет в спину, с тыла", - сказал Порошенко.

Кремлевская пропаганда посеяла антиамериканизм в США и евроскептицизм в ЕС. Россия всегда бьет в спину, - Порошенко 01

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