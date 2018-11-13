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13.11.18 12:56

"Экс-завхоз киевской таможни Турманов и его друзья пользуются незадекларированной элитной недвижимостью и машинами, купленными по заниженным ценам", - BIHUS info. ВИДЕО

Четыре сотрудника Киевской таможни ГФС имеют одну и ту же проблему - пустые декларации и дорогие недвижимость и автомобили в реальности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании журналистов проекта BIHUS info.

Речь идет о бывшем завхозе киевской таможни, а ныне заместителе начальника отдела информационно-аналитической работы Вадиме Турманове и о его коллегах  - начальнике первого отдела оперативного реагирования Андрее Недбайло, начальнике второго отдела Михаиле Редько и заместителе начальника отдела взаимодействия с таможенными органами Станиславе Дели.

Впрочем, все четверо больше, чем коллеги - они покупают машины друг у друга и квартиры по соседству.

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