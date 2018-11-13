"Экс-завхоз киевской таможни Турманов и его друзья пользуются незадекларированной элитной недвижимостью и машинами, купленными по заниженным ценам", - BIHUS info. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании журналистов проекта BIHUS info.

Речь идет о бывшем завхозе киевской таможни, а ныне заместителе начальника отдела информационно-аналитической работы Вадиме Турманове и о его коллегах - начальнике первого отдела оперативного реагирования Андрее Недбайло, начальнике второго отдела Михаиле Редько и заместителе начальника отдела взаимодействия с таможенными органами Станиславе Дели.

Впрочем, все четверо больше, чем коллеги - они покупают машины друг у друга и квартиры по соседству.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также: Когда ГПУ рассказывает о "тысячах приговоров над коррупционерами", то она считает и оправдательные приговоры, - журналист Шалайский о деле пойманного на взятке и. о. замначальника Львовской таможни Борисова