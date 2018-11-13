"Бездействие органов местного самоуправления", - "Нафтогаз" пояснил отсутствие отопления в Смеле и Кривом Роге. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза", первый заместитель председателя правления НАК Сергей Перелома прокомментировал отсутствие тепла в Смеле и в Кривом Роге. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Причина отсутствия отопления в Смеле - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабженца. В прошлом отопительном сезоне были те же проблемы. За год ничего не изменилось. Из-за этого бездействия страдают жители города. Это недопустимо. Ситуация должна быть решена, но к сожалению только усилий "Нафтогаза" недостаточно.

Тепловик должен выполнить условия действующего законодательства, чтобы у "Нафтогаза" появилась законная возможность предоставить номинации.

"Нафтогаз" не имеет такой компетенции, как самостоятельно определяться, когда применять те или иные нормы законодательства. Мы просим город выполнить нормы закона:

1. Документально подтвердить, где находятся основные средства, которые обеспечивают горожан теплом. Кто их хозяин, кто за них отвечает? Кто будет отвечать за безопасность газоснабжения?

2. Если произошло изменение теплоснабженца, то согласно ст 22 Закона Украины о теплоснабжении он должен стать правопреемником по долговым обязательствам, которые "наработала" предыдущая теплоснабжающая организация. Это 85 млн грн.

Мы не говорим о том, что долги необходимо сразу оплатить. Надо стать правопреемником долговых обязательств. После этого можно заключать договор на реструктуризацию на 5 лет.

Позиция "мы не будем платить за предшественников" - нечестная. Смелянский городской совет принял решение предоставить в аренду частной организации коммунальное предприятие. Именно смелянская власть 7 лет не контролировала, как эксплуатируются эти основные средства, как работает предприятие, состояние расчетов.

Если будут выполнены нормы закона, заключение договора займет часы", - пояснил Перелома ситуацию по Смеле.

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Относительно ситуации в Кривом Роге он заявил следующее.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "На сегодня отсутствуют какие-либо юридические основания для предоставления номинаций, и такой шаг со стороны "Нафтогаза" был бы грубым нарушением действующего законодательства, регулирующего деятельность газового рынка Украины.

"Криворожская теплоцентраль" - в реестре предприятий-банкротов. Сам факт заключения договора с "Нафтогазом" должен утвердить арбитражный управляющий. Этого сделано не было. Как только это согласование будет предоставлено, "Нафтогаз" готов в сжатые сроки (часы даже, а не дни) заключить такое соглашение.

Но, для того, чтобы по заключенному договору получить номинации, "Криворожская теплоцентраль" должна выполнить хотя бы одно из трех условий, которые правительство Украины установило для теплоснабжающих организаций.

Почему? Применение Закона Украины №1730 (которым предусмотрен механизм реструктуризации) для них весьма проблематично, поскольку они находятся в банкротстве. В банкротстве есть специальный закон, которым предприятие должно руководствоваться. То есть, для того, чтобы мы смогли начать процедуры, предусмотренные законом №1730, нужно, чтобы теплоцентраль вышла из процедуры банкротства.

Второе. Общий долг "Криворожской теплоцентрали" больше 1 млрд грн. Это сумма за газ, который отобрала "Криворожская теплоцентраль", использовала, но не рассчиталась. Поэтому, если мы говорим о достижении уровня расчетов 90% по историческому потреблению - им нужно доплатить более 400 млн грн.

Есть теоретическая возможность платить по графику, который предусмотрен постановлением Кабмина №758. Предприятие в прошлом году предоставило этот график, и именно благодаря предоставлению этого графика оно смогло начать отопительный сезон в прошлом году. Но, после предоставления, не выполняет его.

Задолженность - почти 375 млн грн по тому графику, который они предоставили и, к сожалению, не выполняют.

У теплоцентрали есть руководство, которое должно заниматься и готовиться к отопительному сезону, оно - имеет орган управления в лице ФГИУ, они находятся в пределах громады Кривого Рога. Никто ничего не сделал. И вопрос, что они имеют проблему с вхождением в отопительный сезон, поднялся исключительно в начале ноября".

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