"Президенту нашему 10-й "А" нанес глубочайшее оскорбление, за которое в советское время был бы расстрел", - учеников российской школы отчитывают за надпись "Путин-вор". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, педагог, в числе прочего, пугала учеников расстрелом в "советское время" и угрожала им приездом "охранников Путина" из Москвы.​

"Президент наш, которому 10-й "А" нанес вчера глубочайшее оскорбление, и за которое в советское время был бы расстрел… Я с учителями со всеми переговорила по поводу вашего класса и настаиваю на собрании с вашими родителями, потому что скатились с успеваемости, не говоря о поведении... А тем, кто, или тому, кто написал, я советую: напишите это слово, запечатайте в конверт и пошлите. Я вам подскажу адрес: Москва, Кремль, Администрация президента. Там быстренько вылетят сюда и разберутся. У Путина телохранители есть! Его охраняют. А какой-то ученик или ученица 10-й "А" вдруг обвиняет его в воровстве", - говорит педагог.

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