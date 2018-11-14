На встрече с Порошенко иерархи УПЦ МП заявили о давлении, оказываемом на них за поддержку Томоса, - Павленко. ВИДЕО

Об этом рассказал советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Прибыли (на встречу с Президентом. - Ред.) представители того крыла УПЦ МП, в котором как раз одобрительно относятся к идее Украинской автокефальной православной церкви, которые поддерживают создание такой церкви, планируют совместно идти на собор (объединительный собор. - Ред.) и творить совместно эту церковь. Они говорили также о бешенном давлении, которое на них оказывается, поэтому по их просьбе сейчас не раскрываем их имен", - отметил Павленко.

Одновременно он отметил, что президент еще несколько недель назад инициировал встречу с иерархами УПЦ МП и каждому архиерею Московского патриархата было отправлено приглашение на встречу в "Украинском доме" 13 ноября в 14 часов.

"Это должна была быть встреча со всем епископатом, со всеми архиереями УПЦ МП для того, чтобы можно было проинформировать о тех встречах, которые происходили в Константинополе, о соглашении, которое было подписано (с Вселенским патриархом. - Ред.), снять вопросы, которые накопилось у архиереев, в частности относительно того, что процесс создания Единой поместной православной церкви будет добровольным, мирным, государство всеми силами будет противодействовать провокациям и попыткам расшатать этот мир", - рассказал советник Главы государства.

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В то же время, по его словам, после ситуации, сложившейся с проведением встречи, "закрадывается подозрение, что те, кто не хотел такой встречи, - или сверяли часы с Москвой, или получали оттуда инструкции".

Напомним, 13 ноября в "Украинском доме" должна была состояться встреча Президента Петра Порошенко с иерархами УПЦ МП, однако в запланированное время она не началась.

Впоследствии стало известно, что в резиденции предстоятеля УПЦ МП на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в то же время началось очередное заседание Синода УПЦ МП, на котором было осуждено решение Священного синода Константинопольского патриархата относительно установления его юрисдикции на территории Украины и решено прекратить с ним евхаристическое общение. Также Собор епископов УПЦ МП постановил, что решение Константинополя относительно украинского церковного вопроса "не имеет никакой канонической силы" и отказался в участии в создании автокефальной церкви.

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